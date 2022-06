Atriz de Grey’s Anatomy quer spin-off mais sombrio e sexy

Sarah Drew, a April Kepner de Grey’s Anatomy, gostaria de ver um spin-off da famosa série, porém algo mais sombrio e sexy que a original.

Durante participação no programa Let’s Stay Together (via Insider), Drew foi perguntada sobre a ideal série derivada, que fosse focada em April e Jackson Avery.

“No meu mundo dos sonhos, seria uma série de 10 episódios, que pudesse ser mais sombria, um pouco mais corajosa, um pouco mais sexy. Isso seria divertido”, disse Drew.

“E eu acho que é isso que é realmente divertido sobre esses dois personagens… ambos estão agora meio que realmente vivendo em seus propósitos”, continuou ela. “E eles querem mudar o campo médico e lutar pela justiça médica. Ainda não vimos isso no mundo. Então, acho que isso seria uma história divertida e interessante de contar”.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível pelo Star+.

