Atriz de Grey’s Anatomy revela problemas de saúde por causa da série

Sandra Oh, a Drª Cristina Yang, permanece uma das mais queridas de Grey’s Anatomy. A atriz, no entanto, disse ter sofrido problemas de saúde por causa da longeva série.

A atriz conversou com a Variety e revelou o quanto o seriado mudou a vida dela. Ela disse ter ficado doente, com dor nas costas e mais.

“Quando Grey’s Anatomy começou a minha vida mudou demais. É difícil imaginar hoje, 20 anos depois, porque o contexto é muito diferente, o estresse e a confusão seguem os mesmos, mas eu fiquei doente”, disse Sandra Oh.

“Acho que o meu corpo inteiro ficou muito, muito doente. E ainda assim você segue o trabalho, certo? É tipo, ‘ah, não posso dormir, minhas costas doem, não sei o que está errado com a minha pele’. Foi quando aprendi que a minha saúde precisava ser prioridade”.

A atriz de Grey’s Anatomy continuou, falando sobre como não era apenas o corpo que sofria por conta da série.

“Mas não diz respeito apenas ao seu corpo, correto? É a sua alma. Com certeza a sua mente. Vocês entendem o que quero dizer? Porque no fim das contas não diz respeito a mais ninguém. Você precisa dar um jeito sozinha”.

“Nosso trabalho não é apenas filmar, essa é apenas uma parte muito prazerosa da profissão. Nós podemos estar sentados aqui conversando, mas é um dia de trabalho. E isso também pode ser esgotante. Hoje, com mais alguns anos de carreira, concluí que preciso investir mais no meu lado criativo: seja dormindo, caminhando, meditando ou estudando, seja como for”.

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy já foi exibida nos Estados Unidos. Há rumores sobre ela estar chegando ao fim.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

