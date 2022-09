Atriz de Grey’s Anatomy tem uma aterrorizante conexão com a série

Grey’s Anatomy ocasionalmente traz participações especiais a fim de injetar nova vida no programa. Uma das atrizes convidadas, Sarah Chalke, de Scrubs, conta com uma aterrorizante conexão com a série.

A atriz apareceu na nona temporada, episódio 19, Can’t Fight This Feeling. O episódio mostra um caminhão-tanque gigante explodindo em uma rodovia, levando os feridos a serem internados no hospital.

Continua depois da publicidade

Enquanto isso, uma mãe solteira luta para descobrir a misteriosa doença que assola seu filho.

Acontece que o enredo de Chalke veio de uma experiência muito pessoal. Ela e o filho de Jamie Afifi (seu noivo), Charlie, contraíram a doença de Kawasaki, sobre a qual ela falou ao TVLine (via Looper), dizendo:

“Você apresenta todos esses sintomas, recebe muitos diagnósticos errados repetidos”. Depois de lutar para ver um especialista, o filho do casal conseguiu receber tratamento e, felizmente, ele melhorou.

Ela continuou a explicar sua mentalidade depois que tudo acabou: “Pensamos: ‘O que podemos fazer para ajudar outros pais e crianças a não passarem pelo que passamos? Que tal um episódio em um programa médico?'”.

Experiência difícil em Grey’s Anatomy

Isso levou a atriz a se encontrar com a criadora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, bem como Betsy Beers (produtora executiva), Joan Rater (roteirista) e Meg Marinis (diretora de pesquisa) para contar a história de sua família.

“Elss estavam tipo, ‘Nós absolutamente queremos fazer isso – e vamos deixar você interpretar a mãe’”, lembrou Chalke.

No entanto, era compreensivelmente assustador passar por isso. Ela acrescentou: “Eu não sabia como seria essa experiência, segurar um bebê que foi feito para se parecer com Charlie naquela época. Foi provavelmente a coisa mais desafiadora que fiz, mas acabou sendo uma experiência muito boa”.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.