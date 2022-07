Atriz de Inventando Anna entra para elenco de Grey’s Anatomy

Inventando Anna e Greys Anatomy são duas produções de Shonda Rhimes, a famosa roteirista e produtora, irá integrar atriz de sua minissérie de sucesso da Netflix, em seu duradouro programa sobre a rotina hospitalar.

De acordo com o Deadline , Alexis Floyd interpretará Simone Griffin, uma residente cirúrgica do primeiro ano ,engraçada e de alto desempenho da Grey Sloan.

Continua depois da publicidade

A atriz compartilhou uma declaração, ao ser oficializada no elenco do programa: “Grey’s Anatomy, como todo o cânone de Shonda, é uma série de redefinição de gênero que permanece magistralmente comprometida com a diversidade, relevância e vulnerabilidade. Juntar-se ao elenco em sua 19ª temporada é uma honra imensurável e bastante simplesmente, vai ser muito divertido” ( via Digital Spy).

Através do artigo do Deadline, a personagem é descrita como uma “dinâmica familiar complicada” e, embora tenha crescido em Seattle, nunca se sentiu tentada a trabalhar na Gray Sloan devido a uma “dolorosa história pessoal com o hospital”

A personagem trás uma nova camada ao show, a 19ª temporada da série irá retornar dia 6 de outubro nos Estados Unidos, as 17 temporadas do popular seriado estão disponivéis no Globoplay.

Alexis Floyd em Inventando Anna

Mais sobre Inventando Anna

A série é baseada em uma reportagem da New York Magazine, de Jessica Pressler, sobre os crimes de Anna Sorokin. Inventando Anna gira em torno de uma jornalista, interpretada por Anna Chlumsky (Veep), que investiga o caso de Anna Delvey, vivida por Julia Garner (Ozark). A personagem titular é uma herdeira que roubou os corações e as fortunas da socialite de Nova York.

Na série, Anna e a repórter formam um relacionamento sombrio, engraçado e amor e ódio, conforme a personagem titular aguarda o julgamento dela, enquanto a repórter corre contra o tempo para responder a maior pergunta em Nova York: quem é Anna Delvey?

Shonda Rhimes criou a série e também trabalha como showrunner. Essa é a primeira série que ela criou, escreveu e comandou desde o fim de Scandal, em 2018.

Além dela, Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi, Nick Nardini também trabalham como roteiristas de Inventando Anna, que é produzida pela própria Netflix.

Inventando Anna está disponível na Netflix.

Sobre o autor Redação