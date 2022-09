Atriz de Karatê Kid revela se vai participar de Cobra Kai

Sucesso na Netflix, a 5ª temporada de Cobra Kai atinge em cheio a nostalgia dos fãs de Karatê Kid. Alguns dos personagens mais icônicos da franquia já desempenham papéis importantes na série. Sendo assim, o público quer saber: quando Hillary Swank, a Julie Pierce, fará sua estreia na produção? A atriz falou sobre o assunto em uma entrevista recente.

“Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de Cobra Kai.

Em Cobra Kai, William Zabka e Ralph Macchio retornam ao mundo de Karatê Kid como Johnny Lawrence e Daniel LaRusso. O elenco da série também conta com Tanner Buchanan (Ele é Demais), Xolo Maridueña (Besouro Azul), Peyton List (Jessie) e Mary Mouser (Scandal).

Revelamos abaixo tudo que Hillary Swank falou sobre sua (possível) participação em Cobra Kai; confira.

Hilary Swank estará na 6ª temporada de Cobra Kai?

Na franquia Karatê Kid, Hilary Swank interpreta Julie Pierce, a protagonista de Karatê Kid 4: Uma Nova Aventura.

Lançado em 1994, o filme é o primeiro da franquia a não contar com Ralph Macchio como o protagonista Daniel LaRusso.

Por isso, os fãs de Cobra Kai desejam saber: será que a atriz fará uma participação na 6ª temporada da série?

Infelizmente, perguntada sobre a possibilidade, Swank preferiu manter seu (possível) envolvimento em Cobra Kai em segredo.

Atualmente, Hilary Swank trabalha na divulgação da série Alaska Daily, uma produção de drama que estreia na emissora americana ABC em outubro de 2022.

A série acompanha a história de Eileen, uma jornalista que decide se mudar para o Alasca em busca de uma nova vida.

Em uma das entrevistas de divulgação da nova série, Swank foi questionada sobre uma possível participação em Cobra Kai.

“Me disseram que eu estou aqui para falar sobre Alaska Daily. Então, acho melhor deixar essa pergunta para outro dia”, comentou a atriz.

Ou seja: Hilary Swank não deseja falar sobre seu potencial envolvimento na 6ª temporada de Cobra Kai.

Vale lembrar que a Netflix ainda não confirmou oficialmente a produção do sexto ano da série de Karatê Kid. Os showrunners, no entanto, estão confiantes com a possibilidade de renovação.

“Ainda estamos trabalhando nisso com a Sony e a Netflix. Não podemos anunciar oficialmente a 6ª temporada. Não temos uma 6ª temporada oficial para anunciar. O que podemos dizer é que estamos constantemente pensando nesses personagens”, comentou Hurwitz.

Enquanto a Netflix não confirma a 4ª temporada de Cobra Kai, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma.

