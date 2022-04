Atriz de Legends of Tomorrow reage ao cancelamento da série

Os fãs certamente não gostaram de saber do cancelamento de Legends of Tomorrow, uma das mais famosas séries do Arrowverse da DC/CW. No entanto, o seu elenco também não ficou nada feliz com a notícia.

Caity Lotz, atriz que faz parte do elenco principal da série desde o primeiro episódio, em 2016, comentou sobre o cancelamento da série. Ela, que interpreta Sara Lance/Canário Branco na produção da DC, disse:

“Estou chateada! Estou triste, vou sentir muita saudade. Vou sentir falta do nosso incrível elenco e equipe. Mas ao mesmo tempo reconheço a sorte que tive de interpretar Sara Lance por tanto tempo.”

“Trabalhar em Legends tem sido incrível. Tem sido uma jornada e eu sou infinitamente grata por isso, e por vocês. Então, obrigada. Para todos os fãs de Legends of Tomorrow, nós amamos muito vocês. Foi um sucesso!”, conclui a estrela.

Legends of Tomorrow está oficialmente cancelada

De acordo com o Deadline, a CW anunciou oficialmente o cancelamento de Legends of Tomorrow, série baseada em quadrinhos da DC.

A notícia veio pouco depois do anúncio do cancelamento de Batwoman, outra série baseada em quadrinhos da DC que era exibida pela CW.

Enquanto Batwoman teve apenas três temporadas, Legends of Tomorrow conseguiu chegar ao total de sete temporadas.

No Brasil, a série pode ser vista na Netflix.