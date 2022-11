Atriz de Legion vira Mephisto do MCU em imagem; veja

A aparição de Mephisto no MCU continua sendo o mistério mais bem guardado por Kevin Feige e todos os outros roteiristas e diretores da Marvel.

Especulado desde WandaVision, o vilão demoníaco, em algum momento, vai realmente aparecer ou ter ao menos uma menção em uma próxima série ou filme.

No entanto, enquanto ele não faz sua estreia em live-action, o artista BossLogic, no Instagram, divulgou sua primeira arte da série Agatha: Coven of Chaos (via ScreenRant).

Aubrey Plaza é o destaque da arte feita pelo renomado artista digital, reimaginando uma versão para o grande vilão da Marvel, e um dos mais aguardados no MCU.

Veja a imagem, abaixo.

Mephisto vai aparecer em Agatha: Coven of Chaos?

A série derivada de WandaVision, que vai explorar a vilã Agatha Harkness, deve expandir ainda mais a magia negra no universo cinematográfico da Marvel.

Mephisto é o vilão que todos mais especulam para aparecer em algum próximo projeto no MCU, e os rumores apontam para outro ator.

O astro de Borat, Sacha Baron Cohen, estaria negociando um papel na série Coração de Ferro, e os rumores apontam que ele vai interpretar Mephisto. No entanto, nada foi confirmado pela Disney ou pela Marvel.

Dificilmente Mephisto aparecerá nos próximos projetos do MCU, embora seja iminente sua provocação na Marvel.

A personagem de Plaza em Agatha: Coven of Chaos ainda não foi revelada, e existem muitas possibilidades para a atriz.

Dado o título da série, Agatha terá aliadas, e possivelmente do seu clã de bruxas, se passando em sua maior parte do tempo no passado.

A história de Agatha Harkness remonta a Salem, cidade no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde ela quase foi morta por seu clã por praticar magia negra.

Mesmo que não haja informações sobre a personagem de Plaza, ela poderia estar interpretando uma das bruxas e aliadas de Agatha, que foi forçada e matá-la.

No entanto, ela também poderia ser uma bruxa rival que confrontaria Agatha, ou mesmo a filha do demônio Marduk Kurios, Satana.

Agatha: Coven of Chaos não tem data para estrear no Disney+.

