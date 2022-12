Atriz de Mindy realmente canta em Emily em Paris?

Sucesso na Netflix, a 3ª temporada de Emily em Paris lidera o Top 10 da plataforma com uma trama surpreendente e cheia de reviravoltas. Com a popularidade da série, muita gente quer saber: Ashley Park, a intérprete de Mindy, canta de verdade? Ou apenas dubla canções de outros artistas?

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Emily em Paris.

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Emily em Paris precisam saber sobre a performance de Ashley Park na série da Netflix; confira!

Mindy Chen canta de verdade em Emily em Paris?

Na 3ª temporada de Emily em Paris, Mindy Chen – interpretada por Ashley Park – performa algumas icônicas canções para Emily e seus amigos.

O talento musical da personagem levantou um interessante debate nas redes: Ashley Park canta de verdade em Emily em Paris?

Para a surpresa de muita gente, a resposta é sim! A intérprete de Mindy realmente solta sua voz na série da Netflix.

Na 3ª temporada de Emily em Paris, Mindy canta as seguintes músicas: J’ai Deux Amours (Joséphine Baker), Smile (Nat King Cole), Don’t Start Now (Dua Lipa) e Shallow (Lady Gaga e Bradley Cooper).

Nessa última música, que faz parte do filme Nasce Uma Estrela, Mindy é acompanhada por Benoit (vivido por Kevin Dias).

Em uma entrevista recente, a atriz Ashley Park explicou por que a canção Shallow é tão importante para a história de Mindy.

“Essa música, é uma música de separação… Acho que a letra é perfeita para o que está acontecendo. Você realmente tem que entender a emoção da música. Isso significa que você tem que entender as palavras, e as palavras precisam se sentir bem na sua boca, na sua alma e tudo mais”, comentou a atriz.

Segundo Ashley Park, a emoção de Shallow é tão grande, que a música causa o mesmo efeito mesmo em sua tradução para o francês.

Nas redes sociais, muitos fãs de Emily em Paris elogiaram a performance de Ashley Park e o talento musical da atriz.

Além de interpretar Mindy em Emily em Paris, a atriz americana Ashley Park é conhecida por interpretar Gretchen Weiners na adaptação de Meninas Malvadas para a Broadway.

Você já pode conferir a 3ª temporada de Emily em Paris, com Ashley Park, na Netflix.

