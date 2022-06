Atriz de Ms. Marvel conta história hilária de como conheceu Tom Hiddleston

Atriz de Ms. Marvel, Iman Vellani está vivendo o seu maior sonho ao entrar para o MCU. Ela teve a chance de conhecer Tom Hiddleston, o intérprete do Loki, e achou que o ator é um cara muito legal.

Em entrevista com JOE, a atriz de Ms. Marvel revelou que as gravações da série aconteceram bem perto de onde Loki e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa estavam tendo produção.

Embora não tenha se encontrado com Tom Holland, a atriz teve a chance de conhecer Tom Hiddleston, e é uma história bem divertida.

Iman Vellani se divertiu com Tom Hiddleston

“Nós gravamos Ms. Marvel perto de Loki e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Eu já estava lá fazia duas semanas, então eu disse para o chefe de segurança da Marvel: ‘Barry, eu estou há duas semanas e ainda não encontrei nenhum dos Toms.'”

“15 minutos depois, ele veio e disse: ‘Tom Hiddleston quer te conhecer.’ Eu estava de pijama naquele dia. Foi assustador, mas ele é o cara mais simpático de todos.”

“Ele acabou ficando em nosso apartamento por um tempo. Nós treinamos com Tom Hiddleston! Nós íamos com ele para a academia e, de repente, estávamos fazendo tudo juntos.”

Ms. Marvel está agora disponível pelo Disney+. A série do Loki também está no catálogo do serviço de streaming.

