Atriz de Ms. Marvel leva bronca do chefe do MCU

Iman Vellani já demonstrou ser grande fã do Universo Cinematográfico Marvel. Mas a atriz de Ms. Marvel acabou levando uma bronca de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios por assistir WandaVision no celular.

Kevin Feige, estava no set da série e sugeriu que talvez a estrela em ascensão da Marvel devesse assistir aos programas na televisão quando tivesse tempo, em vez de vê-los em seu telefone.

“Vou te contar um segredo. Kevin Feige ficou bravo com ela por assistir WandaVision em seu telefone”, disse Saagar Shaikh, colega de elenco de Vellani, ao Marvel.com. “Ele disse algo como, ‘Eles não são feitos para telefones! Assista na TV!'”

A atriz Zenobia Shroff acrescentou que houve até um momento em um episódio de WandaVision que fez Vellani cair no chão de emoção.

“Ela estava em seu iPad entre as tomadas”, disse Shroff ao site. “WandaVision saiu, e enquanto ela estava assistindo ela disse ‘O quê?’ em voz alta e ela caiu no chão porque ela estava tão animada com o que ela tinha acabado de ver. Eu não sei o que era. Eu não queria interromper. Mas sim, ela está muito animada. Ela é uma fangirl”.

Ms. Marvel está no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ conta a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel já estreou no Disney+, com novos episódios às quartas-feiras.

