Atriz de Ms. Marvel recebeu ajuda de astro do MCU

Iman Vellani, estrela de Ms. Marvel, revelou em entrevista recente ao The Hollywood Reporter que Chris Pratt, astro de Guardiões da Galáxia, deu alguns conselhos para ajudá-la a se preparar para a vida de atriz do MCU.

“Ele se colocou tão disponível para qualquer ajuda que eu precisasse no futuro, então eu enviei um e-mail para ele perguntando sobre a imprensa e outras coisas e ele me enviou um e-mail gigante com tantos conselhos e o que o ajudou a passar por isso”, conta a atriz de apenas 19 anos.

Chris Pratt já atuou em filmes das franquias Guardiões da Galáxia, Vingadores e se prepara agora para a estreia de Thor: Amor e Trovão, o que faz dele um veterano experiente no MCU capacitado para dar conselhos aos novatos da Marvel.

Ms. Marvel estreia dia 08 de junho no Disney+.

