Atriz de Os Anéis de Poder explica a arrogância de Galadriel

Galadriel é uma das personagens principais de Os Anéis de Poder, mas ela está bem diferente de como a vemos na trilogia O Senhor dos Anéis. A atriz Morfydd Clark falou sobre a arrogância da personagem.

Durante uma entrevista ao The Hollywood Reporter (via ScreenRant), Clark abordou a arrogância de Galadriel no terceiro episódio da série.

Continua depois da publicidade

A estrela de Os Anéis de Poder também falou sobre como isso se relaciona com a evolução de Galadriel ao longo do seriado.

“A humildade será uma grande parte de seu arco, eu diria, aprender os limites de si mesma. Os elfos, há uma arrogância neles, porque eles são de certa forma superiores, mas no final eles precisam ganhar alguma perspectiva”, disse Clark.

“E então foram nos erros que até as pessoas mais sábias poderiam cometer que eu me concentrei”, continuou a atriz.

Morfydd Clark como Galadriel

Mais sobre o Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Com grande orçamento, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder é considerada uma das maiores apostas do Amazon Prime Video. Talvez até mesmo a maior da história do serviço de streaming.

O investimento não é à toa. Tanto no cinema quanto na literatura, O Senhor dos Anéis é uma das maiores sagas da cultura pop.

No cinema, Peter Jackson dirigiu a saga O Senhor dos Anéis. No entanto, ele não teve envolvimento direto no desenvolvimento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.