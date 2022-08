Atriz de Pantanal está em Bom Dia, Verônica e você não percebeu

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica traz grandes novidades em seu elenco. Os novos episódios contam com o reforço de atores como Reynaldo Gianecchini, Camila Márdila e Klara Castanho. Muitos fãs não repararam, mas o segundo ano também traz uma participação importante de uma atriz da novela Pantanal.

“Dada como morta, Verônica tenta desvendar os mistérios da seita religiosa que promove abuso e corrupção no governo”, afirma a sinopse oficial de Bom Dia, Verônica 2.

Continua depois da publicidade

Protagonizada por Tainá Müller, Bom Dia, Verônica é uma das séries brasileiras mais populares da Netflix. Logo após sua estreia, a produção garantiu o Número 1 no Top 10 do streaming. Eventualmente, a trama perdeu a posição para Sandman.

Mesmo assim, Bom Dia, Verônica 2 continua a fazer sucesso na Netflix. Veja abaixo tudo sobre a participação de uma atriz de Pantanal na série.

Atriz de Pantanal contracena com Klara Castanho em Bom Dia, Verônica

Na 2ª temporada de Bom Dia, Verônica, a protagonista titular enfrenta o poder e a influência religiosa do cruel Matias, interpretado por Reynaldo Gianecchini.

O antagonista abusa da esposa, das fiéis de sua igreja, e chega a assediar sexualmente a própria filha adolescente.

Ângela, a filha de Matias, é interpretada por Klara Castanho. No decorrer da 2ª temporada, a personagem cria uma grande conexão com Carol, uma jovem órfã que mora no orfanato da seita religiosa.

Carol ajuda Ângela a escapar da vigilância do pai e protagoniza grandes aventuras ao lado da amiga. Pouco a pouco, a relação ganha contornos mais românticos.

Poucos fãs perceberam, mas na série da Netflix, Carol é interpretada por Liza Del Dala. A atriz estreou recentemente na novela Pantanal, exibida pela Rede Globo.

No capítulo de Pantanal exibido em 8 de agosto (segunda-feira), o protagonista Jove (Jesuíta Barbosa) conhece Miriam – e não demora a ficar caidinho pela personagem. Miriam também é vivida por Liza Del Dala.

A personagem é uma agroecóloga que se especializa em um inovador método de plantio que Jove deseja levar para as terras do pai José Leôncio. Miriam, dessa forma, tem tudo para se tornar a grande rival de Juma (interpretada por Alanis Guillen).

Nascida no Rio de Janeiro, Liza Del Dala é filha de angolanos. Além de Bom Dia, Verônica e Pantanal, a atriz está em curtas como Rosas Agressivas e diversas peças de teatro.

A 2ª temporada de Bom Dia, Verônica está disponível na Netflix. Os capítulos de Pantanal são exibidos de segunda a sábado pela Rede Globo.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.