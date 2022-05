Atriz de Percy Jackson reage às críticas sobre sua escalação na série

A série de Percy Jackson, atualmente em desenvolvimento pelo Disney+, teve seu elenco principal divulgado recentemente. No entanto, nem mesmo a pouca idade dos novos astros impediu que eles sofressem ataques nas redes sociais, especialmente a jovem Leah Sava Jeffries.

Escalada para o papel de Annabeth, uma das protagonistas dos livros de Percy Jackson e os Olimpianos, escritos por Rick Riordan, Leah Sava Jeffries foi alvo de vários comentários racistas nas redes sociais, já que a personagem nos livros era branca e, a atriz, negra. Seu perfil no TikTok também foi derrubado pelos agressores digitais.

Em um vídeo compartilhado no Twitter @updatespercy, gravado de uma rápida live de Jeffries no Instagram, a atriz de apenas 12 anos agradece aos fãs por todo o carinho que tem recebido, mas também usa o momento para rebater os comentários de ódio com classe e confiança.

“Para quem está me odiando, pare de fazer isso. Eu sei que vocês acham que isso vai me machucar. Não vai. Vocês estão apenas perdendo tempo. Ainda estou confiante. Todos os outros estão confiantes. Todos os outros estão felizes por mim. Então não tentem me derrubar. Não vai funcionar”, disse a estrela mirim.

Confira o recorte da live logo abaixo:

Shoutout to all the Artists!!! 🎨 pic.twitter.com/4zliCH1fCw — Percy Jackson Updates 🌊 (@PercyUpdates) May 10, 2022

O elenco da nova série de Percy Jackson

Já havia sido anunciado que Walker Scobell interpretaria Percy Jackson na série homônima e, em atualizações mais recentes, descobrimos que Leah Sava Jeffries será Annabeth Chase, enquanto Aryan Simhadri ficou com o papel de Grover Underwood.

A nova série de Percy Jackson promete ser mais fiel aos livros, contando com Rick Riordan como um dos produtores.

Até o momento, não existe uma previsão de lançamento para a série de Percy Jackson, do Disney+.

Clique aqui para assinar o Disney+.