Atriz de Pretty Little Liars retornará para 2ª temporada do reboot

Annabeth Gish, a Dra. Sullivan de Pretty Little Liars, reprisará seu papel na 2ª temporada do reboot de Pretty Little Liars, intitulada Pretty Little Liars: Summer School. A informação foi revelada pela conta oficial da série no Instagram.

“A médica vai vê-la agora”, diz a legenda do post. “Annabeth Gish está de volta como Dra. Sullivan. Pretty Little Liars: Summer School está oficialmente em produção”.

Confira:

Criada por Roberto Aguirre-Sacasa e Lindsay Calhoon Bring, Pretty Little Liars: Um Novo Pecado começa 20 anos depois que uma série de eventos trágicos quase destruiu a cidade de Millwood. Agora, nos dias atuais, um grupo de garotas adolescentes – um novo grupo de Mentirosinhas – se vê atormentado por um agressor desconhecido e obrigado a pagar pelo pecado secreto cometido por seus pais há duas décadas.

Bailee Madison estrela a série como Imogen Adams, Chandler Kinney como Tabby Haworthe, Zaria como Faran Bryant, Maia Reficco como Noa Olivar, Bechtel como Karen/Kelly Beasley, Sharon Leal como Sidney Haworthe, Elena Goode como Marjorie Olivar, Eric Johnson como Xerife Tom Beasley, Alex Aiono como Shawn Noble e Lea Salonga como Elodie Honrada.

Pretty Little Liars: Summer School não tem previsão de estreia.

Enquanto isso, Pretty Little Liars: Um Novo Pecado pode ser vista no Brasil pelo HBO Max.

