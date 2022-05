Atriz de Round 6 pediu desculpas ao criador da série; veja o motivo

Jung Hoyeon, estrela de Round 6, disse que pediu desculpas ao criador Hwang Dong-hyuk após assistir à série da Netflix.

A modelo e atriz coreana interpretou Kang Sae-byeok, a jogadora 067. Sua personagem é uma desertora norte-coreana que quer ganhar o dinheiro para ajudar a sua família.

Jung foi entrevistada recentemente pelo The Hollywood Reporter e, na mesa redonda com outras grandes atrizes, disse que sua primeira reação após assistir à série foi enviar uma mensagem ao criador pedindo desculpas por suas falhas.

“Nós assistimos Round 6 antes de ser lançada, como atores, porque tínhamos que fazer as eventos de promoções e essas coisas, mas eu pensei que… Posso falar palavrão?”, disse a atriz antes de continuar.

“Achei que tinha me ferrado. Eu estraguei, eu estraguei tudo… A primeira mensagem que enviei para o diretor Hwang depois de assistir Round 6 foi ‘sinto muito, e muito obrigada por me escalar’. Vou chorar, mas foi muito estressante. Eu estava tentando me preparar para as reações ruins e tudo mais.”

Confira o vídeo da entrevista logo abaixo:

Apesar de seus pensamentos negativos, Jung Hoyeon foi extremamente elogiada por sua atuação em Round 6 e até ganhou um prêmio no SAG como Melhor Performance de uma Atriz em Série Dramática.

