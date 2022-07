Atriz de Sandman comenta sobre viver Lucifer na série

A atriz Gwendoline Christie, que interpretará Lucifer em Sandman, comentou sobre como é viver o personagem na série.

Christie está em um grande papel na série da Netflix. A atriz diz ter ficado emocionada com o convite de Allan Heinberg, produtor executivo do programa (via Collider).

“Fiquei tão emocionada. Allen Heinberg, me pediu para interpretar Lúcifer, porque é um papel grandioso”, falou a atriz.

Lucifer, nos quadrinhos de Neil Gaiman, foi o senhor do inferno por 10 bilhões de anos. Como tal, o personagem é horrível, e de índole ruim. Christie brincou sobre o assunto, e disse ser divertido ser horrível.

“Existem poucos atores que podem substituir isso – talvez Deus, seja lá o que for! Além disso, é divertido ser horrível”, brincou.

Sonho e Lucifer apareceram recentemente em uma nova imagem promocional da série.

Gaiman realmente quer fidelidade na série

Gaiman também confirmou recentemente que The Sandman usará a pronúncia correta do nome de Johanna Constantine . O roteirista assegurou aos fãs que ela será chamada de “Constan-TYNE” e não “Constan-TEEN”.

“Alan Moore nomeou e co-criou [John Constantine, que inspirou Johanna], e foi assim que ele pronunciou”, disse Gaiman, referindo-se à estreia do personagem original de Constantine em Swamp Thing #37 por Moore, Rick Veitch e John Totleben.

Assim sendo, parece que a série da Netflix será bastante fiel ao material original. Resta aguardar para saber se o seriado será tão bom quanto as graphic novels.

Sandman chega ao catálogo da Netflix em 5 de agosto.

