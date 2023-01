Atriz de Severance entra para Demolidor no Disney+

Uma das estrelas de Severance, Nikki. M James, foi escalada para a série reboot do Demolidor no Disney+.

Com o título de Daredevil: Born Again, o novo seriado da Marvel vai seguir o personagem titular continuando sua carreira de vigilante.

A atriz não teve seu papel revelado pelo estúdio. James também já estrelou Proven Innocent e Edifício Wayne (via CBR).

James se junta aos outros astros recém escalados Michael Gandolfini, Margarita Levieva e Sandrine Holt, que não tiveram seus papéis revelados.

Por enquanto, não há maiores detalhes sobre a história da nova série, que será estrelada por Charlie Cox no papel principal.

O retorno do Homem sem Medo

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5, a próxima da Marvel.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

A série terá o roteiro e produção por Matt Corman e Chris Ord.

Daredevil: Born Again estreia em 2024 no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.