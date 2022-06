Atriz de Sex and the City entra para nova série da Netflix

Kim Cattrall, a Samantha Jones de Sex and the City, entrou para o elenco da nova série da Netflix, Glamorous. Ela será uma empresária do mercado de maquiagens.

Conforme a Variety, a série teve um piloto originalmente encomendado pela The CW em 2019. Desde então, ela foi adquirida pela Netflix.

O programa acompanha Marco Mejia, vivido por Miss Benny, uma pessoa queer não-binária, que começa a trabalhar para Madolyn Addison, rainha dos cosméticos vivida por Cattrall.

Marco tem a oportunidade de decidir o que quer da vida e também perceber o que realmente significa ser queer.

A Netflix já encomendou 10 episódios da primeira temporada, cujas filmagens serão iniciadas em julho, em Toronto, no Canadá.

Mais sobre Kim Cattrall e a nova série da Netflix

A estrela de Sex and the City recentemente participou de How I Met Your Father, como narradora e versão mais velha de Sophie.

Ela também faz parte do elenco do reboot de Queer as Folk, do Peacock.

Cattrall recebeu cinco indicações ao Emmy por interpretar Samantha Jones em Sex and the City. Ela não retornou para o revival da série, And Just Like That, no HBO Max.

Glamorous é escrita por Jordon Nadino, que também trabalha como produtor executivo, junto de Damon Wayans Jr. e Kameron Tarlow. A produção é da CBS Studios.

Ainda não há data de estreia para Glamorous na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.