Atriz de Stargirl não sabia do cancelamento da série

A série Stargirl, que destaca as aventuras da heroína da DC, foi cancelada após três temporadas na CW. O seriado, que ainda exibe seu terceiro ano, se tornou uma febre, por mostrar a Sociedade da Justiça de forma mais fiel.

Porém, o cancelamento estava sendo mantido em segredo do elenco, e uma das atrizes ficou apreensiva quando descobriu que a produção poderia não seguir adiante.

“Stargirl conta a história de Courtney Whitmore, estudante forçada a se mudar para uma nova cidade, depois que sua mãe se casa novamente”, diz a sinopse.

“Ela só não esperava que seu padrasto, Pat Dugan, costumava ser Stripesy, o braço direito do herói Starman. Armada com seu bastão mágico, ela vai acabar inspirando uma nova geração de heróis inusitados”, concluiu a sinopse.

Criada por Geoff Johns, também criador da personagem nos quadrinhos, o elenco da série conta com Brec Bassinger, Luke Wilson, Joel McHale, Yvette Monreal, Cameron Gellman, entre outros.

Brec Bassinger viveu uma montanha-russa de emoções

A atriz e principal estrela da série, Brec Bassinger, disse ter vivido uma montanha-russa de emoções sobre o possível cancelamento (via ScreenRant).

Ela foi noticiada sobre isso enquanto estava indo para um evento de fãs, e que ficou apreensiva com os meses que se passaram, até chegar o dia do cancelamento.

“Na verdade, descobri em maio que Stargirl podia não ser escolhida para uma quarta temporada. Eu estava voando para um evento da série quando recebi a notícia. Mas dito isso, não era certo”, disse ela.

“Os próximos meses… se tornaram essa montanha-russa emocional de ‘sim, acho que vai ser renovada’ ou, ‘não, estamos lançando para um serviço de streaming diferente’. Tornou-se apenas uma montanha-russa emocional”, comentou a atriz.

A CW, emissora que é a casa do Arrowverso, foi comprada pela Nexstar, uma rede de comunicações dos Estados Unidos.

Por conta disso, várias séries do canal foram canceladas, incluindo Stargirl. Superman & Lois também não está segura de que uma quarta temporada pode acontecer, enquanto o terceiro ano está em produção.

É revelado que parte da equipe criativa sabia que a série poderia ser cancelada, e por conta disso, fizeram um final adequado para Stargirl.

No entanto, pode não ser o fim total para a série, mesmo que o Arrowverso esteja chegando ao fim com a nona temporada de The Flash.

Há algumas chances da série ser resgatada por outro streaming, como a HBO Max, que resgatou Titãs e Patrulha do Destino do antigo DC Universe.

Por sua vez, a personagem pode fazer algum crossover em outra série da DC, o que não decretaria seu fim total.

A série Stargirl está disponível na HBO Max.

