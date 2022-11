Atriz de Stranger Things acha que Nancy deveria ficar com ESSE personagem

A série Stranger Things, grande sucesso da Netflix, será finalizada em sua quinta temporada. Apesar de não haver uma data para estrear, o quinto ano deve introduzir novas ameaças em Hawkins.

Enquanto a quinta temporada não é lançada, uma das atrizes da série acha que Nancy deveria ficar com um amado personagem no final.

“Um grupo de amigos se envolve em uma série de eventos sobrenaturais na pacata cidade de Hawkins. Eles enfrentam criaturas monstruosas, agências secretas do governo e se aventuram em dimensões paralelas”, afirma a sinopse oficial da série.

O elenco de Stranger Things conta com Millie Bobby Brown (Enola Holmes), Finn Wolfhard (IT – A Coisa), David Harbour (Viúva Negra), Sadie Sink (Rua do Medo: 1994), entre outros nomes.

Steve e Nancy não deveriam ficar juntos

Em recente entrevista para a Vanity Fair, Millie Bobby Brown comentou sobre algumas questões do quarto ano, pensando na próxima temporada (via Looper).

A atriz comentou, quando estava fazendo teste com uma máquina que detecta mentiras, que Nancy e Steve não deveriam ficar juntos.

Um dos arcos da quarta temporada explora o triângulo amoroso entre Nancy, Steve e Jonathan, alguns dos personagens mais queridos da série.

Brown acredita que Nancy deveria escolher Jonathan, frustrando os fãs que preferem a personagem junto de Steve.

A estrela, que detonou o beijo de um colega de elenco, ainda comentou que Jonathan Byers é um personagem muito gentil.

“Ele é gentil e pode precisar de um pouco mais de tempo para crescer como homem”, disse ela.

Embora a resposta de Brown esteja confirmando sua preferência, não está claro com quem realmente Nancy vai ficar no final da série.

Stranger Things está disponível na Netflix.

