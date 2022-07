Atriz de Stranger Things fica chocada com idade da própria personagem

Millie Bobby Brown, que dá vida a Eleven na série da Netflix, Stranger Things, disse ter ficado chocada depois que descobriu a idade de sua personagem. A atriz de 18 anos ficou surpresa ao descobrir que sua personagem tem apenas 14 anos.

Em uma entrevista recente ao lado do colega de trabalho, Noah Schnapp, eles ficaram surpresos quando foram lembrados sobre a idade de sua personagem.

“A Eleven tem 14?!”, exclamaram Brown e Schnapp mostrando as reações durante a entrevista.

Em seguida, Brown recordou as cenas de romance entre Eleven e Mike, que havia se passado um ano antes da temporada atual.

“Eu estava ficando com o Mike… um garoto de 13 anos?” perguntou a atriz. O colega então respondeu:

“Ela é tão jovem…”.

Noah Schnapp e Millie Bobby Brown.

Trecho da entrevista viralizou no TikTok

O trecho da entrevista foi compartilhado em um perfil no TikTok, com vários usuários comentando sobre a preocupação do Hopper (David Harbour), policial e figura paterna de Eleven na série, não deixando os personagens sozinhos no quarto.

“Agora faz sentido porque o Hooper fica com tanta raiva”, escreveu um usuário. “O Hooper não é exagerado, ele só está preocupado com a idade da filha”, afirmou outro. “Cara, ela estava salvando o mundo com 14 anos?!”, questionou outro usuário.

Stranger Things 4, volume 2, está disponível na Netflix.

