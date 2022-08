Atriz de Stranger Things já foi vilã de NCIS e você nem lembrava

Millie Bobby Brown se tornou mundialmente famosa ao interpretar Eleven em Stranger Things. No entanto, bem antes disso, ela viveu uma vilã em NCIS, que assustou os fãs.

Depois de quase duas décadas no ar, NCIS ainda está em exibição na CBS. Mesmo com a saída de Mark Harmon como o icônico Leroy Jethro Gibbs, não é especialmente surpreendente que a CBS optou por renovar para a série para a 20ª temporada, tendo em vista a popularidade do programa.

Embora a série procedural possa não ser um drama aclamado pela crítica, ela também conseguiu atrair uma ampla gama de artistas talentosos ao longo dos anos.

Além de seus principais membros do elenco, a série é conhecida por uma variedade de vilões notáveis. Por exemplo, na nona temporada, Harper Dearing é interpretado pelo ator Richard Schiff.

Na terceira temporada, Zac Efron e Jesse Plemons apareceram em papéis relativamente pequenos. Notavelmente, eles não são as únicas grandes estrelas a conseguir papéis breves no longo drama da CBS.

Na 12ª temporada, há uma personagem que todos esquecem que Millie Bobby Brown interpretou. Curiosamente, o papel de Brown como a vilã surpresa causou um grande rebuliço entre os fãs.

Fãs acham que Millie Bobby Brown é a vilã mais assustadora do NCIS

No sexto episódio da 12ª Temporada de NCIS, Millie Bobby Brown interpreta Rachel Barnes, uma jovem que ninguém jamais suspeitaria de um assassinato horrível.

Barnes é na verdade uma das assassinas a sangue frio mais tensas de toda a história do seriado. Tendo assassinado a esposa de um Navy SEAL, Barnes passa a não mostrar remorso por isso.

De acordo com um tópico recente do Reddit, os fãs de NCIS acham que a personagem da atriz de Stranger Things é a vilã mais assustador da série até hoje.

Em seu post inicial, um fã (via Looper) iniciou a conversa fazendo as perguntas: “Quem você acha que foi o vilão mais assustador do NCIS? Por quê?”.

Em uma resposta rápida, u/mchollahan respondeu que a personagem de Brown é a mais perturbadora para eles.

“Há algo sobre uma criança completamente sem remorso que me afeta”, disse.

Outros fãs apoiaram esse sentimento, incluindo u/dra9nfly, que explicou: “Eu também acho isso… Há muitos vilões malignos, mas ela é a mais assustadora, com certeza, porque você não espera esse nível de maldade de uma criança.”

Em outro comentário, u/Macdaddyya apontou que provavelmente chocou Gibbs profundamente. “Não consigo imaginar o que estava passando pela cabeça de Gibbs quando ele percebeu que era ela”.

No Brasil, NCIS – Investigação Naval está disponível pelo Globoplay.

