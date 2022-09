Atriz de Stranger Things quer que sua personagem morra na temporada final

Uma das estrelas de Stranger Things, Maya Hawke, deseja que sua personagem morra na quinta e última temporada da série.

Sucesso da Netflix, o seriado segue um grupo de jovens em uma cidade pequena nos Estados Unidos, lidando com várias ameaças sobrenaturais.

A intérprete de Robin Buckley, Hawke, revelou o grande desejo de ver um fim de sua personagem, com honra e morrendo como heroína (via ComicBook).

“Bem, é a última temporada, então as pessoas provavelmente vão morrer. Eu adoraria morrer e ter o momento de heroína. Eu adoraria morrer com honra, como qualquer atriz faria”, disse ela.

Ela ainda elogia os criadores da série, Ross e Matt Duffer, que amam escrever os personagens, e nem sempre desejam matá-lo.

“A razão pela qual eles escrevem tão lindamente para mim e para todo mundo é porque eles se amam os atores e personagens, e eles não querem matá-los. É uma bela qualidade que eles têm, e eu não gostaria que isso fosse embora”, comentou Hawke.

Produtor indica retorno de amado personagem

Shawn Levy, produtor da série, acha improvável o retorno de Eddie para a série, visto que seu arco foi completado. No entanto, a equipe sabe que os fãs desejam vê-lo de novo.

“Muitas pessoas não conseguem nem pensar em uma quinta temporada sem alguma desculpa para a presença de Eddie. Altamente improvável. Mas nós ouvimos você, mundo. Nós sabemos. Você está obcecado com Eddie. Nós também”, disse ele.

Na quarta temporada da série da Netflix, Eddie toca uma versão de “Master of Puppets” do Metallica, e fica em uma tempestade no Mundo Invertido, enfrentando uma horda de morcego e criando uma distração para que seus amigos sobrevivam.

Stranger Things está disponível na Netflix.

