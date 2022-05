Atriz de Stranger Things reage à teoria de que Robin é espiã russa

A contagem regressiva para a estreia da 4ª temporada de Stranger Things está quase zerada.

Enquanto isso, a atriz Maya Hawke deu uma entrevista recentemente à Vanity Fair, onde reage a uma teoria criada pelos fãs que sugere que sua personagem, Robin, é na verdade uma espiã russa.

Ela disse: “Adoro essa. Eu aprendo russo assustadoramente rápido, eu acho que é um dos fatos possíveis. [Eu] apareço do nada, nunca fui uma figurante nas primeiras temporadas da escola. Eu gosto da ideia.”

Robin se juntou ao elenco de Stranger Things no início da terceira temporada, formando uma amizade com Steve (Joe Keery) e chamando a atenção do público com a possibilidade de que ela está envolvida com os russos de alguma forma.

A verdade será revelada no dia 27 de maio, com o lançamento da nova temporada de Stranger Things na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.