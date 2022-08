Atriz de The Big Bang Theory achava que a série era algo totalmente diferente

The Big Bang Theory se tornou uma das séries mais populares de todos os tempos, mas não foi da noite para o dia. De fato, uma das atrizes principais nem fazia ideia do que se tratava o programa antes de ingressar no elenco.

Mayim Bialik começou sua carreira em Hollywood no final dos anos 1980, e não demorou muito para começar a acumular fortes títulos em sua filmografia.

Além de programas como Webster, Molloy e MacGyver, ela liderou Blossom como a titular Blossom Russo durante a década de 1990.

Já nos anos 2000, ela continuou a manter uma carga de trabalho constante na telinha, mas nada poderia tê-la preparado para o que os anos 2010 reservavam. No primeiro ano da década, ela conseguiu o papel de Amy Farrah Fowler em The Big Bang Theory.

Estreando no episódio da terceira temporada temporada, intitulado The Lunar Excitation, Amy de Bialik logo se tornou um marco da série de comédia ao lado de Sheldon Cooper (Jim Parsons), Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), Penny Teller (Kaley Cuoco) e outros.

Mayim Bialik nem sabia do que se tratava The Big Bang Theory

Como se poderia imaginar, Bialik não poderia prever o sucesso de The Big Bang Theory ao longo de suas 12 temporadas.

Curiosamente, antes de ingressar no elenco, Mayim Bialik pensou que The Big Bang Theory era um game show.

Em entrevista com Howard Stern (via Looper), Mayim Bialik abordou sua experiência como parte de The Big Bang Theory, revelando que ela não sabia quase nada sobre o programa – nem mesmo o formato.

“Eu tinha ouvido falar sobre isso porque eles me mencionaram, a pessoa real Mayim Bialik, mas eu pensei que era um game show quando alguém disse ‘Oh, eles mencionaram você em The Big Bang Theory'”, lembrou ela.

Apesar de sua falta de conhecimento acerca de The Big Bang Theory, Bialik foi em frente e tentou participar do programa, conseguindo o papel que mudou sua vida.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

