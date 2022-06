Atriz de The Big Bang Theory é mencionada anos antes de aparecer na série

The Big Bang Theory gradualmente introduziu diversas personagens ao longo das temporadas. Além do quarteto inicial, as duas mais importantes são Amy e Bernadette. Curiosamente, a atriz de Amy foi mencionada anos antes de ingressar na série.

Assim como Sheldon, Amy é uma cientista brilhante, embora não sofresse com as diversas condições que ele sofria.

Continua depois da publicidade

Dito isto, o ensino médio foi extremamente difícil devido à sua grande inteligência e estranheza social.

Essencialmente, ela era uma pária social até se tornar amiga de Penny e Bernadette. Sheldon também era um pária social, mas preferia assim. As pessoas apenas interferiam em seus estudos.

Amy fez sua estreia no 23º episódio da terceira temporada. Raj e Howard decidiram tentar encontrar uma mulher que estivesse disposta a sair com Sheldon, algo que ele absolutamente não pediu que eles fizessem.

Eles criaram um perfil de namoro online para ele, e foi assim que a Dra. Amy Farrah Fowler entrou em suas vidas.

De Blossom a The Big Bang Theory

Amy foi interpretada pela Dra. Mayim Bialik. A atriz realizou seu doutorado na UCLA em 2007, depois de ganhar fama no início dos anos 1990 interpretando a personagem titular na série Blossom.

Curiosamente, isso levou Bialik a ser mencionada em The Big Bang Theory muito antes de sua personagem aparecer.

No 13º episódio da primeira temporada, Leonard, Raj e Howard estavam procurando um quarto membro para a equipe do Physics Bowl. Sheldon era o capitão de sua oposição.

Eventualmente, eles chamam, Leslie Winkle para a equipe, mas outro nome foi considerado. Especificamente, um deles sugeriu que ligassem para a atriz de Blossom, já que ela tinha doutorado e era muito inteligente.

Embora Bialik não tenha sido mencionada pelo nome, a referência era extremamente óbvia. Os fãs não sabiam disso na época, mas duas temporadas e meia depois, Bialik se juntaria à série como Amy no que acabou sendo ótima adição ao elenco.

No Brasil, The Big Bang Theory está disponível pela HBO Max.

Sobre o autor Redação