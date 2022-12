Atriz de The Big Bang Theory não queria interpretar sua personagem

The Big Bang Theory, série estrelada por Jim Parsons e um grande sucesso mundial, quase não teve uma das suas principais atrizes. A estrela do seriado não queria interpretar sua personagem, originalmente.

A série foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. O seriado de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

O elenco principal de The Big Bang Theory é formado por Jim Parsons (Sheldon), Johnny Galecki (Leonard), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette) e Mayim Bialik (Amy).

No entanto, ela acabou interpretando e sendo marcada pelo papel, mas o que a motivou a continuar vivendo a personagem? Revelamos abaixo os motivos da atriz (via ScreenRant).

Kaley Cuoco quase perdeu o papel de Penny

No livro The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story Of The Epic Hit Series, escrito por Jessica Radloff, é revelado que Kaley Cuoco quase perdeu o papel de Penny na série.

O primeiro episódio de The Big Bang Theory foi totalmente reformulado, bem como a personagem Katie, que se transformou em Penny.

Ficou claro para os criadores da série que Cuoco era a atriz perfeita para o papel, mas, infelizmente, elas não estava tão interessada.

“Lembro de onde estava sentada em minha casa quando meu agente me disse que eles realmente me queriam para o papel. Minha equipe só queria ter certeza de que eu não ficaria presa em nada que não fosse um papel emocionante, já que parecia uma personagem secundária no início”, disse Cuoco.

“Eu sabia que quando o nome de Chuck Lorre está próximo a alguma coisa, você realmente não questiona. Eu rio pensando nisso agora. E então, em todas as mesas lidas às quartas-feiras, sempre nos sentávamos no mesmo lugar. E eu sempre gritava: ‘Obrigada por me contratar!'”, relembrou a atriz.

Amanda Walsh iria interpretar Katie, porém o papel não encaixou na história da série, e Penny foi integrada na trama.

As personagens tinham algumas semelhanças, mas Katie era muito mais má e apenas uma personagem mais sombria do que Penny jamais pensou em ser.

Isso acabou tornando a dinâmica com Sheldon e Leonard difícil, visto que a personagem não exalava o carisma necessário.

Com as críticas, os criadores da série reformularam a personagem para alguém mais suave e gentil, e conseguiram contratar Kaley Cuoco para o papel marcante.

Você pode conferir todos os episódios de The Big Bang Theory no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.