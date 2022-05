Atriz de The Boys fala sobre cena brutal da nova temporada

Em entrevista recente à Vanitiy Fair, o elenco e The Boys reviu o trailer da terceira temporada da famosa série da Amazon Prime Video e explicou cada detalhe aos espectadores.

Karen Fukuhara, que interpreta a Kimiko, teve a oportunidade de falar sobre a cena de violência brutal, mas ainda divertida, que foi mostrada no vídeo promocional e é ainda um pequeno spoiler dos próximos episódios.

“Nesta temporada eu aprendi uma nova habilidade e, basicamente, nesta cena estou lutando contra alguém com um monte de dildos. E então o que você acabou de ver é o rosto de um cara sendo penetrado por um vibrador. Foi muito divertido filmar. Seguindo em frente.”, conta Fukuhara.

Confira o vídeo logo abaixo:

Fukuhara interpreta Kimiko desde a primeira temporada de The Boys, e sua personagem é uma das vigilantes mais eficientes do programa, com suas habilidades sobre-humanas que ela adquiriu ao ter se tornado um experimento quando foi presa pela Vought.

A 3ª temporada de The Boys chega ao catálogo da Amazon Prime Video no dia 03 de junho.

