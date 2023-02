Atriz de The Crown diz que a série não deveria continuar: “Está muito diferente”

A série The Crown é um dos grandes sucessos da Netflix, e a atriz Helena Bonham Carter comentou que o seriado não deveria continuar, pois está “muito diferente”.

Seguindo a família real da Inglaterra, o seriado conta a história da ex-rainha Elizabeth II assumindo o trono até seus problemas com os filhos e na monarquia britânica.

Em entrevista recente, Carter, que viveu a princesa Margaret nas temporadas três e quatro, acredita que o tempo de The Crown já se foi. Segundo ela, está muito diferente e não é mais um drama histórico (via THR).

“Eu deveria ter cuidado aqui também, mas não acho que eles devam continuar, na verdade. Estou nela e adorei meus episódios, mas é muito diferente agora. Quando The Crown começou, era um drama histórico e agora caiu no presente. Mas isso é com eles”, disse ela.

O seriado está definido para terminar na sexta temporada, após o quinto ano estrear e mostrar o drama de Diana com Charles, atual rei da Inglaterra.

A 5ª temporada de The Crown está disponível na Netflix.

“Diana e Charles travam uma guerra nos tabloides, e o papel da monarquia começa a ser questionado. Parece que a década de 1990 trará desafios para a Rainha Elizabeth”, afirma a sinopse oficial da 5ª temporada de The Crown.

Nos novos episódios, Imelda Staunton (Harry Potter) dá vida à Rainha Elizabeth II. O elenco conta também com Jonathan Pryce (Game of Thrones), Dominic West (The Wire), Elizabeth Debicki (O Grande Gatsby) e Lesley Manville (Harlots).

