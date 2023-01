Atriz de The Crown fica “enojada” com personagem de A Casa do Dragão

A Casa do Dragão reconquistou os fãs de Game of Thrones e até uma atriz de The Crown. Claire Foy, que trabalhou junto de Matt Smith na série da Netflix sobre a família real britânica, disse ter ficado “enojada” com o personagem dele no seriado da HBO.

Smith estrelou como o príncipe Philip na primeira fase de The Crown, antes de interpretar outro príncipe, Daemon Targaryen, no épico de fantasia.

Continua depois da publicidade

Em participação no podcast Happy Sad Confused (via Digital Spy), Foy explicou que havia elementos – muito provavelmente, a violência e o incesto – dos quais ela não gostava muito quando se tratava de Daemon.

“Eu assisti a todo o programa”, disse ela ao apresentador Josh Horowitz. “Foi preciso uma enorme quantidade de comprometimento, que diminuiu no final, mas eu estava lá para isso. Eu fui uma amiga muito comprometida, mas discordei do personagem de Matt em muitas cenas. Eu então tive que dizer a ele que eu fiquei enojada de assistir”.

“Mas sim, achei ótimo. E se saiu muito bem, que triunfo”, continuou Claire Foy.

Claire Foy como a rainha Elizabeth II em The Crown

A Casa do Dragão só volta em 2024

A série A Casa do Dragão, sucesso da HBO Max em 2022, é a primeira derivada de Game of Thrones a ir ao ar. Com uma segunda temporada em desenvolvimento, o seriado com certeza não vai retornar em 2023.

Enquanto a primeira temporada demorou para ser gravada por conta da pandemia do Covid-19, o segundo ano seguirá o mesmo caminho. A série será gravada em 2023 e provavelmente estreia só em 2024.

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.