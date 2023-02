Atriz de The Last of Us é bem diferente na vida real

Como os fãs de The Last of Us já sabem, Tess é uma das personagens mais importantes do game. Na série do HBO Max, ela desempenha um papel essencial na jornada de Joel e Ellie. A personagem ganha vida pela atuação da atriz australiana Anna Torv – que é bem diferente de Tess na vida real.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation), Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Mostramos abaixo como Anna Torv, a intérprete de Tess, é diferente de sua personagem – veja também de onde você conhece a atriz.

Anna Torv, a intérprete de Tess, é bem diferente da personagem de The Last of Us

Na trama de The Last of Us, Tess aparece, principalmente, nos primeiros episódios. Quem está em dia com a série do HBO Max, já sabe o destino da personagem.

Tess – que nos games de The Last of Us é vivida por Annie Wersching, uma atriz americana que faleceu em janeiro de 2023 – é interpretada por Anna Torv na série do HBO Max.

A personagem é caracterizada como uma mulher endurecida pelo apocalipse, cheia de lesões no corpo e cicatrizes no rosto. Ela também parece não se importar muito com o visual, o que não é exatamente uma surpresa, já que ela vive em meio a uma sociedade colapsada.

Na vida real, Anna Torv é bem diferente. A atriz é muito conhecida por seus looks em tapetes vermelhos e por seu senso de humor.

Uma das principais diferenças entre Anna Torv e Tess é a pele. A personagem de The Last of Us é cheia de cortes e hematomas, enquanto sua intérprete sempre aparece de “cara limpa” (veja uma foto abaixo).

Em um papo com a revista americana Women’s Health, Anna Torv revelou um de seus segredos de beleza.

“Como muitos australianos descendentes de irlandeses ou escoceses, as pessoas da minha família têm pele clara. Passo muito tempo no sol, mas nunca me queimei, porque minha mãe costumava passar protetor solar de fator 30 (ou mais) em mim. Agora, eu uso todos os dias”, explicou a atriz.

Além de interpretar Tess em The Last of Us, Anna Torv é muito conhecida por sua performance como a agente do FBI Olivia Dunham na série de ficção científica Fringe.

Na Netflix, Torv também integra o elenco do drama criminal Mindhunter como a psiquiatra Wendy Carr.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, todos os domingos, pelo HBO Max.

