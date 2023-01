Atriz de The Last of Us ficou surpresa com origem de Ellie

A atriz da série The Last of Us, Bella Ramsey, revelou ter ficado surpresa com a origem de Ellie nos jogos da franquia.

Adaptação do famoso game de PlayStation, o seriado live-action vai seguir Joel e Ellie sobrevivendo num mundo cheio de infectados.

Durante uma entrevista com o ScreenRant, Ramsey revelou detalhes sobre Ellie e sua história com Riley, além de abordar a origem da personagem até chegar em Joel.

“Eu gosto do fato de podermos descobrir mais sobre ela, de onde ela vem e como ela veio parar aqui. Eu amo o fato de que a história dela e Riley é contada como parte da série, porque eu sei que foi separada e deixada para trás”, disse ela.

“Eu amo como isso é incorporado, e acho que a história de Riley é realmente uma força motriz para Ellie”, acrescentou a atriz. “Aconteceu três semanas antes de conhecê-la inicialmente no primeiro episódio, e configura massivamente o resto de sua história e sua jornada; seu relacionamento com Joel e seus relacionamentos contínuos. Acho isso muito interessante, e conhecer também a história de como ela surgiu é bem legal.”

Joe e Ellie na série de The Last of Us

Muito aguardada pelos fãs

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckman, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro no HBO Max.

