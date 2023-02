Atriz de The Last of Us rebate críticas à sua escalação: “Não preciso ser musculosa”

O quarto episódio da primeira temporada de The Last of Us introduziu Melanie Lynskey como Kathleen, líder dos Caçadores na série do HBO Max. Sua escalação foi criticada por Adrianne Curry, vencedora do America’s Next Top Model e Lynskey prontamente rebateu a afronta.

Lynskey usou o Twitter para responder o post de Curry. Ao se referir a Lynskey, Curry escreveu que “seu corpo diz vida de luxo… não senhora da guerra pós-apocalíptica”. Curry também fez referência à franquia O Exterminador do Futuro no tweet excluído escrevendo: “Onde está Linda Hamilton quando você precisa dela?”

Isso levou Lynskey, cuja personagem é líder de um movimento revolucionário em Kansas City, a postar uma captura de tela do tweet de Curry, que estava abaixo de uma foto da atriz de um ensaio da InStyle.

“Primeiramente, essa é uma foto do meu ensaio de capa para a revista InStyle, não uma imagem de The Last of Us, da HBO”, escreveu Lynskey. “E eu estou interpretando uma pessoa que meticulosamente planejou e executou uma derrubada da FEDRA. Eu deveria ser INTELIGENTE, senhora. Eu não preciso ser musculosa. É para isso que servem os capangas”.

Veja a interação entre as duas, abaixo.

Firstly- this is a photo from my cover shoot for InStyle magazine, not a still from HBO’s The Last Of Us. And I’m playing a person who meticulously planned & executed an overthrow of FEDRA. I am supposed to be SMART, ma’am. I don’t need to be muscly. That’s what henchmen are for pic.twitter.com/YwkmkwUdOm — Melanie Lynskey (@melanielynskey) February 8, 2023

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, para 97%, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

