Atriz de The Last of Us recebeu pedido inusitado da produção

A série de The Last of Us está sendo muito aguardada, principalmente com o trailer trazendo muitas referências ao jogo que deu origem à história. Mas, mesmo com a produção se importando em trazer a energia do jogo para as telas, a atriz Bella Ramsey revelou que recebeu o pedido de não jogar The Last of Us após sua audição para viver Ellie.

Ellie é uma das protagonistas da história, ao lado de Joel (Pedro Pascal), juntos eles farão uma jornada tentando sobreviver no que restou dos Estados Unidos após a pandemia causada por um fungo mortal que transformou grande parte dos humanos em algo parecido com zumbis.

Adaptações de jogos de vídeo game são um assunto polêmico entre os fãs, tendo mais baixos que altos desde sempre em Hollywood. O sucesso recente do filme de Sonic só deixou fãs ainda mais curiosos com o que virá na série de The Last of Us.

A recepção do trailer mostrou que a série realmente pode ser um sucesso, especialmente com as aparências de que teremos uma adaptação fiel do jogo e sua história icônica.

Mas, aparentemente, a série também que andar com as próprias pernas. Em uma entrevista recente com o USA Today, Ramsey revelou que, após sua primeira audição, recebeu o pedido de não jogar os jogos da série.

Veja o que a atriz falou quando questionada se jogou os jogos para interpretar Ellie: “Na verdade me encorajaram a não jogar. Depois da minha primeira audição eles perguntaram, ‘Você já jogou?’ e eu disse ‘Não’ e eles disseram, ‘Continue desse jeito’. Eu assisti um pouco do gameplay no YouTube só pra ter ideia de como era.”

A série de The Last of Us será fiel aos jogos?

O desafio de replicar o amor dos fãs aos jogos originais com a adaptação da HBO de The Last of Us certamente não é dos mais fáceis.

O primeiro trailer já deixou os fãs empolgados, trazendo uma réplica precisa da atmosfera, cenários e diálogos. O próprio Pedro Pascal confirmou que a série será fiel ao jogo, mas será mais focada na história que nos desafios em si. A série deve se aprofundar ainda mais nos personagens e ampliar a importância de vários deles na história.

Mas a notícia de que Ramsey não pôde jogar os jogos também mostram que a série quer permitir que os atores coloquem uma visão própria nos personagens, o que pode ser uma ótima opção para permitir que a série também seja singular de sua própria forma. Até porque uma boa adaptação não é uma cópia do material original.

The Last of Us deve chegar a HBO no início de 2023.

