Atriz de The Last of Us revela o que acha de Pedro Pascal

A atriz Bella Ramsey, de The Last of Us, elogiou muito o ator Pedro Pascal após ter trabalhado com ele na série da HBO Max.

Ramsey vai interpretar Ellie, uma das protagonistas da série e protegida de Joel, vivido por Pascal. A atriz revelou quanto tempo ficou filmando, e diz ter criado muitos amigos durante a produção (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

Foi a série mais longa que eu já estive. Foram 11 meses de filmagem para mim, e o resto da equipe ficou lá por mais de um ano, eu acho”, disse ela. “Eu sinto que quando você está com um grupo de pessoas por tanto tempo, as conexões que você formula e as amizades são tão sólidas e especiais.”

Além disso, Ramsey elogiou Pascal, e comentou que trabalhar com a presença dele era muito divertida, pois o astro é muito engraçado e legal.

“Trabalhar com Pedro foi muito divertido. Ele é hilário. Ele é provavelmente uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci. Ele também é incrivelmente generoso. Essa é a palavra que me vem à mente quando penso nele”, disse ela.

“Ele é tão generoso com suas palavras, com seu tempo e com suas ações. Ele é apenas uma pessoa super legal de se estar por perto, e ele definitivamente fez do set um lugar divertido para se estar. Tivemos muitas ótimas conversas”, concluiu.

Muito aguardada pelos fãs

The Last of Us é uma das séries mais aguardadas pelos fãs do jogo. A pós-produção continua em andamento.

O criador do jogo, Neil Druckman, está envolvido no projeto. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us tem estreia prevista para 2023 no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.