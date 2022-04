Atriz de The Walking Dead abandona nova série derivada

A atriz Melissa McBride abandonou o elenco de uma nova série derivada de The Walking Dead que seria centrada em Daryl e Carol, de acordo com o TV Line.

O motivo teria sido uma decisão “puramente criativa”. Ou seja, a série derivada agora será centrada apenas em Daryl, interpretado por Norman Reedus.

Melissa McBride é parte de The Walking Dead como Carol desde a primeira temporada. Embora a personagem nunca tenha sido muito importante nos quadrinhos, ela ganhou bastante relevância na série por causa da interpretação da atriz.

Popular franquia de TV

Embora The Walking Dead esteja chegando ao fim, a franquia continuará viva com várias séries derivadas.

Uma delas seria essa sobre Daryl e Carol, que agora será apenas sobre Daryl. Uma outra será Isle of the Dead, que girará em torno de Maggie e Negan.

No Brasil, The Walking Dead está disponível no Star+.

