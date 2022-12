Atriz de The Winchesters indica retorno de amado personagem

A série The Winchesters, prelúdio de Supernatural, é uma das novidades da CW neste ano, contando a história dos pais de Dean e Sam. Com a volta de personagens importantes, uma das atrizes do seriado indicou o retorno de um amado personagem.

“Uma história de amor épica não contada de John e Mary de como eles não apenas salvaram seu amor, mas também o mundo inteiro”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com Jensen Ackles, Meg Donnelly, Drake Rodger, Bianca Kajilich, Bridget Regan e o recém chegado ao universo de Supernatural, Tom Welling.

Revelamos abaixo qual personagem do universo Supernatural pode retornar para a série The Winchesters; confira (via ScreenRant).

Jensen Ackles como Dean Winchester

Dean Winchester pode voltar

O final de Supernatural pode ter emocionado muitos fãs, com a morte de Dean, revelando que ele passaria o resto da eternidade no céu com Sam.

Jensen Ackles viveu o famoso personagem, que possui uma legião de fãs desde o início de Supernatural, assim como a própria série.

O ator retornou como narrador em The Winchesters, e não teve nenhuma interação com seus pais de alguma forma. A atriz Meg Donnelly, que vive Mary, indicou que há uma chance de Dean ter um grande papel na série.

“Seria até legal para Mary encontrar Dean novamente. Apenas para o meu próprio bem – seria muito divertido trabalhar com Jensen Ackles novamente”, comentou ela. “Não tenho certeza. Definitivamente, temos falas ou cenas que são odes a isso , que eu não quero estragar.”

The Winchesters está disponível na HBO Max.

