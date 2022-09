Atriz de The Witcher: A Origem revela detalhes de sua personagem

Uma das grandes estrelas de The Witcher: A Origem, Michelle Yeoh, revelou detalhes de sua personagem, além de ganhar uma nova imagem.

Prelúdio de The Witcher, o seriado da Netflix se passará muito tempos antes da saga de Geralt de Rivia, o bruxo da série original.

Yeoh, que vai interpretar Scian, comentou que sua personagem era membro do Clã Fantasma dos elfos até que sua tribo se recusou a lutar pelo Rei de Xintrea. A atriz destaca que Scian é muito espiritual e encontrou a paz (via ScreenRant).

“É uma escolha totalmente dela porque é aqui que ela encontra paz, ela se comunica com seus ancestrais para descobrir o que o futuro reserva. Ela é muito espiritual”, disse ela.

Veja a nova imagem, abaixo.

A história de The Witcher: A Origem

Essa derivada funciona como um prelúdio para história do Geralt de Henry Cavill. Assim, os fãs de The Witcher não devem esperar a aparição do bruxo.

“1.200 anos antes de Geralt de Rívia, o mundo dos monstros, dos homens e dos elfos se torna um só, e surge o primeiro bruxo”, diz a sinopse.

O roteirista de The Witcher, Declan de Barra, será showrunner de Blood Origin. Ele trabalha junto de Lauren S. Hissrich e Tomek Baginski como produtor executivo.

O elenco conta com Michelle Yeoh, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Mirren Mack, Dylan Moran, entre outros.

The Witcher: A Origem estreia em 25 de dezembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.