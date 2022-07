Atriz de The Witcher abre o jogo sobre seu relacionamento com Henry Cavill

The Witcher é, definitivamente, um dos maiores sucessos da Netflix. Atualmente, a série se prepara para lançar sua 3ª temporada, que ainda não tem previsão de estreia. Muitos fãs se perguntam: qual é a relação de Freya Allan, a intérprete de Ciri, com Henry Cavill? Em uma entrevista, a atriz abriu o jogo sobre o relacionamento.

“O mutante Geralt de Rívia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher.

Continua depois da publicidade

Baseada nos livros de Andrzej Sapkowski e desenvolvida para a TV por Lauren Schmidt Hissrich, The Witcher traz Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) e Anya Chalotra (Yennefer) em seu elenco principal.

Explicamos abaixo tudo que Freya Allan falou sobre Henry Cavill em uma entrevista recente; confira.

Henry Cavill e Freya Allan se dão bem fora de The Witcher?

Na trama de The Witcher, a relação de Geralt e Ciri – os personagens de Henry Cavill e Freya Allan – vivem uma relação emocionante.

A partir do final da 1ª temporada, Geralt se estabelece como uma figura paterna para a Princesa. No segundo ano, ele ajuda Ciri a desenvolver seus poderes em Kaer Morhen.

Em um papo com um site americano, Freya Allan falou sobre o desenvolvimento de sua relação com Henry Cavill na vida real.

“Honestamente, foi algo que nós descobrimos com o passar do tempo, ao invés de alguma coisa estabelecida previamente. Acho que isso é algo que você só pode definir quando está lá, nas cenas, vivenciando tudo pelo olhar dos personagens. Não dá para planejar”, revelou Allan.

Para interpretar Ciri em The Witcher, Freya Allan utiliza um método de atuação conhecido como “técnica Meisner”.

A técnica é descrita como “um método no qual, a partir da definição inicial do papel de um personagem, todos os eventos posteriores acontecem de forma orgânica, no momento”.

Durante a entrevista, Freya Allan não revelou mais detalhes sobre a 3ª temporada de The Witcher ou sua conexão com Henry Cavill.

A 3ª temporada de The Witcher terá o reforço de personagens importantes. Alguns deles são velhos conhecidos dos fãs da saga de Andrzej Sapkowski.

Conforme revelou um site focado no universo The Witcher, Safiyya Ingar e Rochelle Rose ingressaram no elenco do seriado.

Ingar, que já havia sido anunciada, teve o papel divulgado. Ela será Keira Metz, que também aparece em The Witcher 3, em papel mais proeminente.

Já Rose será Margarita Laux-Antille, outra feiticeira, uma grande amiga de Yennefer de Vengerberg.

A nova temporada de The Witcher deve estrear na Netflix ainda em 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.