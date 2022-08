Atriz de Virgin River surpreende fãs com foto do início da carreira

Na Netflix, Virgin River se destaca por seu carismático elenco de estrelas. Os atores e atrizes da série também fazem muito sucesso nas redes sociais, interagindo com fãs e respondendo perguntas da audiência. Recentemente, uma das atrizes mais queridas da série impressionou os seguidores com uma foto incrível do início de sua carreira.

“Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina”, afirma a sinopse oficial de Virgin River na Netflix.

Baseada nos livros de Robyn Carr, Virgin River traz Alexandra Breckenridge (American Horror Story) e Martin Henderson (Grey’s Anatomy) como os protagonistas Melinda Monroe e Jack Sheridan.

Mostramos abaixo como uma das melhores atrizes de Virgin River surpreendeu os fãs da Netflix com um registro da gênese de sua trajetória em Hollywood; confira.

Annette O’Toole, a Hope de Virgin River, impressionou fãs com foto da juventude

Em Virgin River, Annette O’Toole interpreta Hope McCrea, a prefeita da pequena e bucólica cidade onde a série é ambientada.

No decorrer da história, a personagem desenvolve um grande romance com Doc Mullins, interpretado por Tim Matheson.

Veterana em Hollywood, O’Toole também é conhecida por interpretar Martha Kent, a mãe de Clark Kent, na série Smallville: As Aventuras do Superboy.

Recentemente, a atriz deixou os fãs de Virgin River impressionados ao compartilhar no Instagram um registro do início de sua carreira.

A foto em questão foi tirada em 1970, quando Annette O’Toole tinha apenas 18 anos de idade. Na época, a atriz participava de Gunsmoke, uma popular série de faroeste.

Na imagem, O’Toole aparece caracterizada como uma garçonete, enquanto serve uma xícara de chá para o colega de elenco Harry Morgan.

“Meu primeiro papel ‘adulto’ aconteceu em Gunsmoke, com o grande Harry Morgan!”, comentou a atriz na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, os fãs de Virgin River não pouparam elogios para a intérprete de Hope.

“Linda antes, e linda agora! Você é uma atriz maravilhosa”, comentou um espectador.

Alexandra Breckenridge, a intérprete de Mel em Virgin River, também comentou a publicação da colega de elenco.

“Uau! Olhe para você!”, escreveu a atriz. Colin Lawrence, o intérprete de Preacher, concordou: “Isso é sensacional!”, comentou o ator.

Ao que tudo indica, Hope McCrea terá um papel muito importante na vindoura 5ª temporada de Virgin River. Annette O’Toole falou sobre o assunto em uma entrevista recente.

“Na quinta temporada, ela passará por uma grande mudança. Eu gostaria de vê-la – e realmente acho que isso irá acontecer – mais envolvida em seu trabalho de prefeita”, comentou a atriz.

A 5ª temporada de Virgin River ainda não tem data de estreia na Netflix. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios da série na plataforma. Veja abaixo a postagem original de Annette O’Toole.

