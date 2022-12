Atriz de Wandinha revela ter muito medo de icônico filme de terror

A atriz de Wandinha é uma das jovens estrelas da série a fazer grande sucesso em projetos de terror, como X – A Marca da Morte ou Pânico 5. No entanto, mesmo fazendo longas assustadores, ela revelou ter medo de um icônico filme de terror.

“Inteligente, sarcástica e apática, Wandinha Addams pode estar meio morta por dentro, mas na Escola Nunca Mais ela vai fazer amigos, inimigos e investigar assassinatos”, afirma a sinopse oficial de Wandinha na Netflix.

Liderado por Jenna Ortega (X), o elenco de Wandinha conta com Catherine Zeta Jones (A Lenda de Zorro), Luis Guzmán (Narcos), Gwendoline Christie (Game of Thrones) e Riki Lindhome (Entre Facas e Segredos).

Veja abaixo qual o filme de terror que causou mais medo na atriz Jenna Ortega, protagonista da série Wandinha.

Jenna Ortega teve pesadelos com Brinquedo Assassino

Ortega revelou que o filme Brinquedo Assassino, o primeiro da franquia de Chucky, a marcou muito durante sua infância (via ScreenRant).

A atriz revelou que foi o primeiro filme de terror que ela assistiu, e chegava a fugir por medo quando menor. Ela foi até mesmo impedida por seus irmãos mais velhos e tio de ver o filme.

“Acho que o primeiro filme de terror que assisti, ou pelo menos parte dele antes de fugir de medo, foi Brincadeira de criança, quero dizer”, disse ela. “Meus irmãos mais velhos e meu tio estavam assistindo e eu perguntei se podia assistir ao filme com eles porque eu adorava filmes, e eles disseram que eu iria ficar com medo.”

“Eles me mandaram para o meu quarto e eu me lembro de espiar no canto do meu corredor para assistir ao filme e literalmente só vi a mão dele”, comentou a atriz.

Justamente, por ter um boneco assassino no filme, a atriz teve pesadelos, que somente chegaram ao fim quando ela fez 15 anos.

“Eu gritava de medo porque sabia que ele era um boneco assassino, e todo ano eu tinha um pesadelo com uma mão levantada até os 15 anos”, concluiu.

Anos mais tarde, o filme se tornou um clássico mais cômico do que amedrontador, e Ortega agora faz parte do mundo do terror. Além disso, a atriz prometeu que gostaria de atuar mais em projetos de terror.

Com Jenna Ortega no papel principal, Wandinha está disponível na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.