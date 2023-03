Atriz de You está em Harry Potter e aprendeu uma grande lição no set

Na 4ª temporada de You, a atriz britânica Charlotte Ritchie vive Kate – a nova obsessão do protagonista Joe. Muitos fãs não sabem, mas além de atuar na série da Netflix, a estrela está na saga Harry Potter. Em um papo recente com a imprensa, Ritchie revelou ter aprendido uma grande lição nos sets da franquia.

“Joe recomeça a vida em Londres com a promessa de enterrar o passado e ser uma pessoa melhor. Mas a estrada para a redenção é tortuosa, e logo surge uma nova obsessão”, diz a sinopse oficial da 4ª temporada de You.

Além de Penn Badgley (Gossip Girl) como o protagonista Joe Goldberg e Charlotte Ritchie como Kate, a 4ª temporada de You conta com Tati Gabrielle (O Mundo Sombrio de Sabrina) e Lukas Gage (The White Lotus) no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a performance de Charlotte Ritchie em Harry Potter, e o que a atriz aprendeu nas gravações da franquia.

Além de atuar em You, Charlotte Ritchie está em Harry Potter

Charlotte Ritchie ganhou fãs no mundo inteiro por sua performance como Kate na 4ª temporada de You.

Muito antes do lançamento da série, a atriz integrou o elenco da franquia Harry Potter, especificamente em O Cálice de Fogo.

A atriz de You interpretou uma das estudantes de Hogwarts em uma cena liderada por Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron) e Brendan Gleeson (Moody).

Sua personagem não tem nome, mas pode ser vista no background de algumas das sequências mais memoráveis do filme.

Durante as gravações de You, Charlotte Ritchie, ainda no início de sua carreira, aprendeu uma importante lição sobre o cinema.

“Aprendi uma grande lição naquela cena! Para mim, os atores não estavam ‘atuando’ o suficiente na tomada. Lembro de ter pensado: ‘Isso não vai ficar bem no cinema! Vocês precisam fazer mais’. E aí, comecei a mover minhas sobrancelhas como se fossem varinhas mágicas”, brincou a atriz.

Depois, Charlotte Ritchie foi ver o resultado de sua atuação em uma exibição do filme em um cinema local, o Stretton Odeon.

“Pensei: ‘isso será sensacional!’. Mas quando vi, fiquei tipo: ‘Meu Deus, o que estou fazendo?’. E aí: aprendi a lição mais importante: você deve atuar de maneira discreta para a câmera, não exagerada”, disse a atriz.

Ainda na entrevista, Charlotte Ritchie revelou ter desenvolvido uma grande amizade com Penn Badgley no set de You.

“Houve um momento em que fiz uma piada muito idiota, acho que ele ouviu e disse: ‘Huh … esse não é o tipo de piada que Kate faria!’ Nós rimos muito, e foi bom para nós entender que não éramos essas pessoas sérias que tinham esses instintos assassinos”, explicou a atriz.

A 4ª temporada de You está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.