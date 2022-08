Atriz diz por que interpretar a Mulher-Hulk foi “estranho”

Durante uma entrevista no Good Morning America, Tatiana Maslany comentou sobre a sua experiência em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis.

A estrela disse que se divertiu nos bastidores, mas interpretar a personagem principal também teve o seu lado estranho.

Acontece que a Mulher-Hulk é uma personagem em CGI, e por causa disso, a atriz teve que usar todos os tipos de bugigangas para interpretá-la.

“Nós tínhamos o traje de captura de movimentos, que era uma coisa importante. Mas eu também tive que usar uma espécie de plataforma enorme, e o meu parceiro de cena tinha que interagir comigo como se eu fosse daquela altura.”

“No topo da minha cabeça, havia uma coisa que era como um rosto congelado da Mulher-Hulk sorrindo. Então, eu tinha que andar com isso e as outras pessoas tinham que olhar para essa coisa enquanto estávamos conversando, o que é apenas… é, um pouco estranho.”

A nova atriz da Marvel acrescentou: “Você se sente uma idiota, mas é bem legal ao mesmo tempo. Esse processo nos separa dos outros super-heróis, o que funciona para os nossos personagens, já que eles são estranhos.”

Nova série da Marvel

Nos quadrinhos da Marvel, a Mulher-Hulk é Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, o Hulk. Ela adquire parte das habilidades do Gigante Esmeralda após uma transfusão de sangue de emergência.

No entanto, essa origem será alterada na adaptação. Na série do Disney+, a personagem ganhará as habilidades após ter contato com o sangue de Bruce Banner em um acidente de carro.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega ao Disney+ em 18 de agosto.

