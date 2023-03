Atriz diz que foi desconfortável gravar cenas de sexo com o marido em Daisy Jones & The Six

Riley Keough, atriz e neta de Elvis Presley, revelou durante sua participação no Late Night With Seth Meyers que foi desconfortável gravar cenas de sexo com o marido para a série Daisy Jones & The Six, que estreou nesta sexta (3) no Prime Video.

Quando o apresentador questionou se seria mais fácil gravar cenas intimas com o marido da vida real, Ben Smith-Petersen, Keough disse que “ficou mais estranho”.

“Acho que eles [os produtores] pensaram que seria menos estranho, mas, chegando lá, pensamos: ‘Isso é muito estranho’”, confessou, acrescentando que “nunca tive que fingir fazer sexo com meu marido” e que “ficaram dando risada o tempo todo” durante as gravações.

A atriz também explicou como seu marido acabou indo parar no elenco da série:

“A participação dele aconteceu porque [minha personagem] precisa ter relações com uma pessoa qualquer no seriado. E os produtores ficaram tipo: ‘Seria tão engraçado se fosse seu marido!'”.

Baseada no livro da autora Taylor Jenkins Reid, de 2019, Daisy Jones & The Six acompanha a formação e o fim de uma banda fictícia que fez sucesso na década de 1970. Na história, o grupo alcançou o estrelato em 1977, mas acabou de uma hora para outra, chocando os fãs. Riley Keough faz a protagonista, Daisy.

A 1ª temporada tem 10 episódios; vão ser lançados semanalmente pelo Prime Video de 2 a 3 episódios até o dia 24 de março.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.