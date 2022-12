Atriz explica como Grey’s Anatomy pode sobreviver sem Ellen Pompeo

A série Grey’s Anatomy, famoso drama médico que traz Meredith Grey no centro da história, viu Ellen Pompeo ter seu papel reduzido na 19ª temporada. Uma das atrizes e colegas de Pompeo explicou como a série pode sobreviver sem ela.

Com apenas seis episódios exibidos, a 19ª temporada ainda terá mais dois outros episódios, lançados somente em 2023.

Continua depois da publicidade

Kate Walsh, que interpreta a Dra. Addison Montgomery, comentou como o seriado poderia se sair sem sua protagonista (via ScreenRant).

Segundo Walsh, as histórias dos episódios são fortes, e os novos estagiários, bem como antigos personagens retornando, devem compensar a saída da principal estrela.

“As histórias são tão fortes… Os novos estagiários nesta temporada, eu amo que eles são todos falíveis e confusos, e isso torna, eu acho, muito mais interessante”, disse ela.

“Estagiários e atendentes, vocês têm personagens antigos voltando como eu, e isso tem sido muito divertido, e também a escrita nunca foi tão forte no programa”, concluiu a atriz.

Ellen Pompeo é a Meredith Grey

A atriz ainda continua na série de outra forma

A saída de Ellen Pompeo em Grey’s Anatomy não é definitiva, embora a atriz tenha deixado o elenco regular da 19ª temporada.

Ela revelou que Meredith ainda retornaria em algum outro momento, quando a personagem realmente deixasse a história.

No entanto, Pompeo vai continuar envolvida com Grey’s Anatomy mais do que nunca, e em um papel que ela já desempenhava.

Pompeo continuará sendo produtora executiva da série, como era antes, e estará envolvida nas próximas temporadas.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.