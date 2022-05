Atriz explica como Stranger Things mudou a sua vida

Stranger Things retorna para sua tão aguardada quarta temporada no dia 27 de maio, com sete novos episódios pousando no catálogo da Netflix.

Winona Ryder, estrela dos anos 80/90 que voltou com tudo à atuação graças à série de sucesso, comentou em entrevista recente à Vanity Fair sobre o efeito positivo do programa em sua vida.

Continua depois da publicidade

“Eu fiz parte de filmes que têm, são meio que marcos, você sabe… Beetlejuice, coisas assim. Mas isso foi inteiramente – eu nunca fiz parte de algo assim, e lembrei que nunca tinha feito uma série antes e lembro no início dos anos 90, início dos anos 2000, ‘olha, é diferente, você está em nas casas das pessoas, então as pessoas vão pensar que conhecem você porque não estão indo ao cinema para vê-lo, você está na casa delas’. E isso definitivamente meio que aconteceu… mas eu realmente sou conhecida como a mãe de Will. Serei para sempre a mãe de Will, e estou muito feliz com isso. Fui realmente abençoada e sortuda por ter a carreira que tive, mas essa série realmente mudou minha vida.”, disse Winona Ryder.

Confira o vídeo da entrevista logo abaixo:

Além dos sete episódios que chegam nesta sexta-feira à Netflix, a 4ª temporada de Stranger Things continua em julho com a adição de mais dois capítulos. Uma quinta e última temporada também já foi anunciada.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.