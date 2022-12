Atriz reclama dos efeitos especiais da série de Percy Jackson

A série de Percy Jackson é, definitivamente, um dos lançamentos mais aguardados do Disney+. Com previsão de estreia para 2024, a produção terá 8 episódios na 1ª temporada e grandes astros no elenco. Em uma entrevista recente, Jessica Parker Kennedy – a intérprete de Medusa – revelou problemas com os efeitos especiais da série.

“O semideus Percy Jackson, de 12 anos, é acusado pelo deus grego Zeus de roubar seu raio”, afirma a sinopse prévia de Percy Jackson e Os Olimpianos.

O elenco da série é liderado por Walker Scobell (Projeto Adam). Atores como Virginia Kull (Big Little Lies), Glynn Turman (The Wire), Jason Mantzoukas (Invencível), Megan Mullally (Parks and Recreation), Adam Copeland (Vikings), Lin-Manuel Miranda (Encanto) e Jay Duplass (Transparent) completam a produção.

Revelamos abaixo por que a Medusa de Percy Jackson não curtiu trabalhar com os efeitos especiais da série; confira!

Medusa de Percy Jackson tem problemas com os efeitos da série

Considerada uma das criaturas mais famosas da mitologia grega, Medusa é famosa por seus cabelos de serpentes e pela habilidade de petrificar as vítimas com o olhar.

Nos filmes de Percy Jackson, a Medusa foi interpretada por Uma Thurman (Kill Bill). Já na série do Disney+, a personagem ganha vida pela atuação de Jessica Parker Kennedy, a Nora West-Allen de The Flash.

Em uma entrevista recente, a atriz falou sobre os efeitos especiais envolvidos na criação da Medusa e a dificuldade de interpretar a personagem.

Durante as gravações, Kennedy foi obrigada a lidar com as limitações físicas da personagem, cujo visual é praticamente todo produzido em CGI.

“Gravamos uma parte das cenas com algumas cobras protéticas, e isso foi muito legal. Mas nas outras cenas, eu tinha que usar uma touca de captura de movimentos na cabeça – que é como um boné muito ridículo e horrível que não fica bem em ninguém”, comentou a atriz.

Segundo Kennedy, a necessidade da touca de captura de movimentos dificultou a caracterização da personagem.

Mesmo assim, a atriz conseguiu superar as dificuldades e produzir uma boa performance para os fãs da Disney+.

“Você realmente só tem que mergulhar fundo na personagem e fazer o melhor que puder. Mas isso não é muito difícil, porque o roteiro da série é maravilhoso. Acho que o público vai adorar”, afirmou a atriz.

A 1ª temporada de Percy Jackson e Os Olimpianos, que estreia no Disney+ em 2024, deve abordar os principais eventos de “O Ladrão de Raios”, o primeiro livro da saga de Rick Riordan. O autor, inclusive, atua como produtor-executivo na série.

