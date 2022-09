Atriz revela seu maior desafio em The Big Bang Theory

Introduzida na 3ª temporada de The Big Bang Theory, Amy Farrah-Fowler não demorou a se tornar uma das personagens mais populares da sitcom. Interpretada por Mayim Bialik, a divertida cientista conquistou fãs no mundo todo. Em uma entrevista, a atriz revelou qual foi seu maior desafio na série.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

Após o desfecho de The Big Bang Theory, Mayim Bialik também reprisou sua performance como Amy em dois episódios do spin-off Young Sheldon.

Revelamos abaixo qual foi o maior desafio de Mayim Bialik – a Amy – em The Big Bang Theory; confira.

Mayim Bialik não quis transformar Amy em uma “versão feminina de Sheldon”

Em um papo com a revista Variety, Mayim Bialik afirmou que seu maior desafio em The Big Bang Theory foi criar uma caracterização “individual” para Amy, ao invés de transformar a personagem em “uma versão feminina de Sheldon”.

“Todo mundo ama o Jim Parsons. Não precisamos de outro Jim Parsons! Ele é perfeito à sua maneira. Então, meu grande desafio foi oferecer à minha personagem perspectivas diferentes, para que ela não só o imitasse”, afirmou Bialik.

A atriz teve dificuldades para encontrar um equilíbrio entre a caracterização de Amy e o roteiro da série.

“A Kaley Cuoco e eu fomos as únicas (atrizes) que não foram ao conservatório. Às vezes, sinto um certo senso de inadequação. Me preocupo com isso. Será que meu processo é adequado? Mas o elenco é muito gentil. Nós nos ajudamos”, afirmou a atriz, fazendo referência à sua falta de treinamento clássico.

Antes de interpretar Amy em The Big Bang Theory, Mayim Bialik era conhecida por protagonizar a série teen Blossom.

Na vida real, Bialik é tão inteligente quanto Amy. Antes de atuar em The Big Bang Theory, ela deu um tempo na carreira de atriz para estudar neurociência e completar seu doutorado.

“Estou feliz por ter concluído meu doutorado. Tenho muito orgulho disso. Mas a vida de um professor/pesquisador não atenderia às minhas necessidades em relação à maneira como desejo criar meus filhos”, comentou a atriz.

Bialik concluiu seu doutorado em 2007, na Universidade da Califórnia, com uma dissertação intitulada “A Regulação hipotalâmica em relação aos comportamentos desadaptativos, obsessivo-compulsivos, afiliativos e de saciedade na síndrome de Prader-Willi”.

Atualmente, Mayim Bialik também é conhecida por apresentar a competição Jeopardy! na TV americana.

No Brasil, os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.