Atriz supera problema por conta de Mulher-Hulk

A atriz Jameela Jamil, que vai interpretar a vilã Titania em Mulher-Hulk, conseguiu superar seu problema por conta da série.

Jamil revelou que possuía distúrbio alimentar, e estava se recuperando há algum tempo disso. No entanto, interpretar a vilã ajudou ela a superar (via The Direct).

“Eu tenho trabalhado na recuperação de distúrbios alimentares a minha vida toda e sinto que, pela primeira vez, eu realmente consegui, por causa de Titania. Pois eu quero ser grande. Eu quero ser forte. E ela [a personagem] vê isso como bonito e poderoso”, comenta a atriz.

Segundo a própria atriz, Titania, que demonstra ser irritante, quer sempre ocupar um grande espaço no lugar que ela estiver para chamara a atenção de todos para si.

“Fomos ensinados por tanto tempo a não ocupar nenhum espaço. E eu sinto que ela quer ocupar o máximo de espaço possível em uma sala. E acho que isso é realmente inspirador e uma mensagem muito necessária, pois eu posso manter esse sentimento em uma indústria que sempre incentiva o oposto”, conclui a atriz.

Mulher-Hulk chega ao Disney+

A série terá a introdução ao MCU de Jennifer Walters, que se torna a Mulher-Hulk, sendo interpretada por Tatiana Maslany.

O elenco também conta com Mark Ruffalo como Professor Hulk e Tim Roth como o Abominável, um vilão que apareceu em O Incrível Hulk e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Mulher-Hulk chegará ao Disney+ em 17 de agosto.

